Belen e Cecilia Rodriguez, spunta una ‘strana’ foto del passato: “Ma veramente è successo?”; ecco l’immagine che ha incuriosito i fan.

Sono le sorelle più amate della tv. Belle, simpatiche ma soprattutto più unite che mai, Belen e Cecilia Rodriguez formano davvero una coppia infallibile. Le due si mostrano spesso insieme, soprattutto sui social, dove spesso postano foto di vita privata o lavorativa: le loro foto in costume per sponsorizzare la loro linea di bikini fanno impazzire tutti. Ma qualche ora fa sul profilo di Cecilia è apparsa una foto davvero ‘particolare’. Chechu si trova con Belen, ma le due hanno qualcosa di diverso…È una foto del passato. Siete curiosi di scoprire come erano? Ve lo mostriamo subito!

Belen e Cecilia Rodriguez, spunta una ‘strana’ foto del passato: le sorelle erano entrambe bionde

Non è raro vedere Cecilia e Belen Rodriguez in foto insieme. Le due sorelle sono molto unite, e i loro scatti di coppia impazzano sul web. Raro è vederle bionde, insieme, nello stesso momento! Ci ha pensato Chechu a rendere pubblico questo ‘evento’, con una foto ricordo postata nelle sue Instagram Stories. E ripresa dalla sorella Belen, che, visibilmente sconvolta dal ‘ritrovamento’ si chiede “Ma veramente è successo?”. Ecco la foto: