Nella puntata odierna di Domenica In, Mara Venier ha fatto una confessione a sorpresa in diretta: ecco cosa ha dichiarato per la prima volta.

Una nuova puntata di Domenica In è, finalmente, iniziata. Per la quinta domenica consecutiva, Mara Venier è al timone del show del fine settimana. L’appuntamento di oggi si è aperto davvero alla grande. In studio, infatti, ci sono Flavio Insinna e Valeria Fabrizi. Ecco. Sono proprio loro, infatti, che danno origine ad un’intervista davvero esilarante con la padrona di casa. Durante la quale, la zia d’Italia si è lasciata andare ad una confessione a sorpresa. Di che cosa parliamo? Scopriamolo nel dettaglio.

Mara Venier a Domenica In: “Volevo diventare suora”, la confessione a sorpresa

Si è aperta davvero col botto questa quinta puntata di Domenica In. Come al solito, Mara Venier non ha affatto deluso le aspettative dei suoi telespettatori. Ed, infatti, in studio ci saranno tantissimi ospiti. In primis, Flavio Insinna e Valeria Fabrizi. Ecco. È stato proprio durante questo momento che abbiamo assistito ad alcuni siparietti davvero divertenti. La simpatia e l’ilarità è la chiave vincente del programma, lo sappiamo. E, ancora una volta, si è dimostrato a gran voce. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, è proprio durante lo spazio dedicato al conduttore de L’Eredità e l’immensa attrice de Che Dio ci Aiuti che Mara Venier si è lasciata andare ad una confessione a sorpresa. Dopo, infatti, aver visionato un filmato in cui si passavano in rassegna tutti i ruoli ‘spirituali’ di Flavio Insinna, la zia d’Italia ha chiesto alla bella Fabrizi se aveva mai avuto intenzione di diventare una suora. “Sono cresciuta con le suore, mi basta”, risponde la donna. Ecco. È proprio in questo momento che la Venier ha esclamato: “Io da bambina sognavo di diventare suora”. Si, è proprio così. La bella conduttrice ha confessato, per la prima volta, di voler intraprendere un altro tipo di ‘percorso’. E chi se lo sarebbe mai immaginato, no?