Valeria Fabrizi è uno dei volti più amati della scena cinematografica italiana. Dagli anni ’60 è infatti impegnata in numerosi film, fiction e serie Tv di successo.

Valeria Fabrizi ha attualmente 82 anni e nonostante abbia svelato di aver avuto un grave problema di salute continua a lavorare con energia e tanta voglia di lasciare un sorriso sul volto di tutti coloro che da anni la seguono in Tv, soprattutto negli ultimi tempi grazie al successo di due prodotti televisivi che hanno ottenuto buoni risultati a livello di audience e share sui canali della Rai. Stiamo parlando della fiction “Che Dio Ci Aiuti” e il serial “Il Paradiso Delle Signore“. Ma la carriera di Valeria Fabrizi è ben più lunga di quanto qualcuno possa pensare, soprattutto i più giovani che l’hanno conosciuta solo in questi anni. Ripercorriamo dunque i passi più importanti della sua vita privata e della sua carriera.

LEGGI ANCHE –> Caterina Balivo, chi è il marito: età, lavoro e vita privata

Valeria Fabrizi: età e carriera

Valeria Fabrizi è una attrice e donna dello spettacolo italiana. La donna è nata a Verona il 20 ottobre del 1936. E’ una delle tante orfane di guerra che in quel periodo popolavano il nostro paese. E’ stata grande amica di Walter Chiari, altro mostro sacro del cinema italiano. Il suo esordio nel mondo dello spettacolo è legato ai primi fotoromanzi, mentre il debutto cinematografico arriva a metà degli anni 50, quando in contemporanea con la nascita della Rai nel 1954 la Fabrizi prende parte al film “Ridere! Ridere! Ridere“. D’ora in poi fino alla metà degli anni ’70 la Fabrizi ha preso parte ad oltra una cinquantina di film. Non ci sono stati però solo film nella carriera di Valeria Fabrizi, basti pensare che nel 1957 ha partecipato anche a Miss Universo, fermandosi però solo ai piedi del podio arrivando al 4° posto. Inoltre nel 1976 ha posato per Playboy. Attualmente Valeria Fabrizi è suor Costanza in Che Dio ci aiuti, al fianco di Elena Sofia Ricci.

OPPURE TI INTERESSA –> Chi è Andrea Zelletta: carriera e vita privata del nuovo tronista di Uomini e Donne

Valeria Fabrizi: vita privata

La vita privata di Valeria Fabrizi è segnata da alcuni episodi poco piacevoli che non hanno reso facile la sua esistenza. In primis la morte di Walter Chiari che aveva conosciuto da ragazzina, lasciò un profondo segno nel suo animo. E’ andato a buon fine invece il suo matrimonio con Tata Giacobetti, con la loro vita privata che è andata a gonfie vele. Dal loro amore è nata poi la loro figlia Giorgia. Nonostante questo però, anche questa relazione ha avuto i suoi alti e bassi. Valeria Fabrizi ha infatti perso un bambino all’età di 3 mesi e quando suo marito è morto a pochi mesi dal loro 25esimo anniversario di matrimonio nel 1988, ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita dell’attrice.