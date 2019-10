In occasione dell’uscita del suo nuovo album, Mika, durante un’intervista a Radio Deejay, ha svelato una confessione ‘intima’: ecco di che cosa parliamo.

Finalmente è ritornato. Finalmente Mika ha presentato il suo nuovo album. Il 4 Ottobre scorso, infatti, è stato pubblicato il quinto lavoro discografico del cantante libanese. È proprio per questo motivo che oggi, ospite di Domenica In, racconterà qualche dettaglio in più su questo suo nuovo progetto. Sarà una di quelle interviste davvero imperdibili, ne siamo certi. Tuttavia, in attesa di scoprire qualche dettaglio in più sul nuovo album, è bene che voi sappiate di un confessione ‘intima’ che Mika ha svelato durante una sua ospitata a Radio Deejay. Proprio in occasione della promozione del suo nuovo disco, il cantante ha svelato, per la prima volta in assoluto, un particolare davvero clamoroso. Ecco di che cosa parliamo.

Mika, l’intimo retroscena del suo nuovo album: ecco cosa dichiara il cantante

Come dicevamo precedentemente quindi, il 4 Ottobre scorso è uscito il nuovo lavoro discografico di Mika. È proprio per questo motivo che, ancora prima di essere uno degli ospiti della puntata odierna di Domenica In, il cantante libanese si è recato Deejay chiama Italia, trasmissione radiofonica di Radio Deejay, per promuoverlo e svelare qualche dettaglio in più su questo suo nuovo progetto. Ma non solo. È proprio durante questa particolare intervista che Mika ha, infatti, fatto una confessione davvero ‘intima’. Sapete di che cosa parliamo? Semplice! Del titolo. Il quinto album del cantante, infatti, si chiama ‘My name si Michael Hoolbrook’. Vi dice niente questo nome? Beh, per chi non lo sapesse, Micheal Hoolbrook è il suo vero nome. Insomma, Mika è il suo nome d’arte. Ma perché ha deciso di chiamarlo in questo modo? A raccontare tutta la verità è il cantante stesso. Che, durante la sua intervista, ha confessato di aver voluto dare questo titolo al suo lavoro perché consapevole di aver messo su un progetto ‘personale’, ‘intimo’. “Rappresenta quello che sono”, dice Mika. Volete scoprire qualche dettaglio in più? Non vi resta che seguire la puntata di Domenica In. Ci saranno tantissimi ospiti. Tra cui: Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e tanti altri ancora.