Uomini e Donne Over, momento intimo in diretta: lo studio esplode

Uomini e Donne, Jean Pierre e Gemma, bacio in diretta nel Trono Over, scatta il momento bollente.

Jean Pierre è il corteggiatore che sembra aver fatto breccia nel cuore di Gemma Galgani. Purtroppo però i due sembra non procedere nella stessa direzione. La dama di Torino è molto presa mentre Jean Pierre sta molto sulle sue e parla solo di amicizia. Maria De Filippi spiega che i due si sono solo sentiti al telefono e non si sono visti nelle ultime settimane, ma le chiamate sono molto costanti. Oggi, 14 ottobre, a Uomini e Donne però succede qualcosa di particolare.

Bacio in diretta tra Gemma e Jean Pierre

Jean Pierre, alla domanda cosa gli piace di Gemma fatta da Maria De Filippi, risponde che è una bella donna e che il particolare che più gli piace sono gli occhi. La Dama di Torino ci rimane male, ma Jean Pierre va al recupero dichiarando che ha un bel fisico e che quando ha sfilato la settimana scorsa era stupenda. Maria chiede se Gemma ha mai visto il film Il Tempo delle Mele, con il gioco della mela appunto. La Galgani risponde di sì. Nella puntata di oggi, 14 ottobre, di Uomini e Donne si mettono così le basi per fare in studio il gioco della mela tra Gemma e Jean Pierre. Il pubblico ovviamente esplode e, dalle anticipazioni sappiamo che tra i due scatterà veramente un bacio. Potete benissimo immaginare la reazione di Tina che subito dichiara: “Maria ma ti prego dobbiamo assistere al crollo della dentiera in diretta?”. Ovviamente la Dama di Torino si difende: “Toccami i denti, sono veri”. Ora seguiremo in diretta con voi se il momento così intimo tra i due lo vedremo in diretta oggi al Trono Over o se invece verrà organizzato per i prossimi giorni. In ogni caso noi di SoloGossip vi aggiorneremo come sempre!