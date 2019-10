Vieni da Me, Alessandro Tersigni si racconta a Caterina Balivo e spiega l’importante rapporto con una suora e soprattutto con sua mamma.

Alessandro Tersigni dal Paradiso delle Signore al salotto di Caterina Balivo. Nella puntata di oggi, 14 ottobre, vediamo quindi il protagonista della famosa serie tv e di successo raccontarsi nel gioco della cassettiera. Tra tanti successi personali e lavorativi ci sono due persone che sono state molto importanti per lui: una suora dell’asilo e ovviamente la mamma. Ecco allora il momento di estrema commozione in cui legge una lettera della sua Suora e il videomessaggio della mamma. Ma non manca anche un posto speciale per la moglie: Maria Stefania di Renzo.

La lettera della suora

Caterina Balivo consegna una lettera a Tersigni e gliela fa leggere in diretta. Il contenuto della missiva è questo:”Caro Alessandro sta per terminare il tuo primo anno di scuola, lo scorso autunno hai messo la mano nella mia e ti sei fatto guidare. Nella via dell’apprendere sei stato tanto bravo”. Si tratta di una lettera scritta da una suora, la sua che la seguiva quando era piccolo. Tersigni così spiega: “È stata una donna fantastica, era una suora meravigliosa che è stata l’unica che riusciva a starmi dietro. Ora non c’è più è stata una grande donna”.

La mamma di Tersigni

La lettera arriva dalla mamma di Tersigni che ha anche lasciato una dichiarazione su come era suo figlio da piccolo: “Chi l’avrebbe mai detto che da peste quale eri sei diventato così bravo. Sono orgogliosa di te, sei riuscito a realizzare i tuoi sogni. Ti arrabbiavi quando dicevo Mamma Tua. Ora invece mi dici che mi vuoi bene”. Tersigni si commuove vedendo la mamma e spiega: “Ho la fortuna di avere mamma e papà ancora in vita e ancora insieme. Quando ho intrapreso questa carriera è stato difficile, ma averli accanto è stato importante. Comunque mia madre non ti ha detto che da piccolo mi chiamavano Attila perché dove passavo lasciavo il segno”.

Maria Stefania di Renzo, la moglie di Tersigni

Si parla poi della moglie di Tersigni: “Ho chiesto a mia moglie di sposarmi a Termoli in spiaggia. C’era l’anello c’era tutto, mi ha detto di sì e mi ha chiesto quando? Le ho detto di aspettare che avremmo deciso, ma dopo poco è partita per un lavoro a Marsiglia. Dopo 5 anni là appena è tornata l’ho presa e ci siamo sposati. È stato il giorno più bello della mia vita. Così dico a tutti i ragazzi giovani di sposarsi, perché è meraviglioso. Due anni dopo abbiamo anche avuto un figlio ed è stato un meteorite nel cuore. Maria Stefani è l’unica che mi ha capito subito, è intelligente, simpatica è una persona speciale