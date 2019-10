Karina Cascella è incinta? L’opinionista mostra un pancino sospetto a ‘Live – Non è la D’Urso’ e risponde ai fan svelando tutto su Instagram.

Karina Cascella è un personaggio molto seguito sui social. Sempre molto schietta e diretta, l’opinionista dice quello che pensa su ogni argomento. Ultimamente, ad esempio, ha criticato aspramente l’ex gieffina Ambra Lombardo, che in quel periodo era in crisi con Kikò Nalli, perché non crede all’amore di lei per il compagno. Ma la polemica con la Lombardo è solo l’ultimo dei tanti casi che dimostrano il carattere forte della Cascella. Ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’, Karina ha avuto un forte scontro in diretta con Asia Argento, ma i fan si sono soffermati soprattutto su un altro ‘dettaglio’. L’opinionista, infatti, è apparsa piuttosto ‘rotonda’ in tv e tutti hanno cominciato a pensare a una gravidanza: la diretta interessata allora ha svelato tutto su Instagram.

Karina Cascella, i fan le dicono che sembra incinta: lei svela tutto su Instagram

Karina Cascella ha pubblicato delle storie su Instagram per fare chiarezza su alcuni punti che riguardano la sua ospitata di ieri sera ‘Live – Non è la D’Urso’. L’opinionista era in una delle 5 temutissime ‘sfere’ che hanno affrontato Asia Argento e Alba Parietti, ed è stata protagonista di un acceso scontro con l’attrice. Ma la cosa che tutti hanno notato è stato il suo ‘pancino sospetto’, ovvero un rotondità del ventre che ha fatto subito pensare a una possibile gravidanza. Karina, lo ricordiamo, è felicemente fidanzata con Max Colombo e presto i due si sposeranno. Ma è possibile che aspettino anche un bambino?

La risposta, purtroppo per i fan, è no. Karina ha smentito la gravidanza, pur ammettendo che, riguardandosi, ha notato di essere particolarmente gonfia in tv: ‘Non so perché fossi così ‘rotonda’ con quell’abito, ma di sicuro non sono incinta’, ha dichiarato, gettando così subito acqua sul fuoco del gossip.