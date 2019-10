Selvaggia Lucarelli è durissima nei confronti di Barbara D’Urso: c’entra il caso di Sara Tommasi

Selvaggia Lucarelli è un’opinionista, conduttrice, radiofonista, giornalista e attrice Italiana. Nelle ultime ore si è infervorata e non poco nei confronti della conduttrice Mediaset Barbara D’urso, per un servizio mandato in onda a Live Non è La D’Urso domenica sera. Selvaggia Lucarelli è stata infatti durissima nei confronti della conduttrice, accusandola di agire in modo poco pulito per accumulare Share.

Selvaggia Lucarelli contro Barbara D’Urso dopo l’intervista a Sara Tommasi a Live

Selvaggia Lucarelli non è una che le manda a dire, accusata più volte anche di calunnie e diffamazioni, non si è mai spaventata nel dire ciò che pensa. L’opinionista di Ballando Con Le Stelle, stavolta non ha affatto digerito il comportamento che Barbara D’Urso ha assunto nei confronti di Sara Tommasi presente a Live Non è La D’Urso di domenica 13 Ottobre. Secondo la Lucarelli Barbara D’Urso si sarebbe servita della malattia mentale della Tommasi per aumentare gli Share. Selvaggia ha spiegato come la malattia di cui è affetta Sara Tommasi, ovvero il bipolarismo, sia attenuata dagli psicofarmaci, ma non è possibile curarla in modo definitivo. Sara sarebbe andata come ospite dalla D’Urso per parlare dei periodi bui della propria vita e di come abbia cercato di dare una svolta alla propria vita, cercando di far rimuovere i video hard che circolano in rete. Selvaggia Lucarelli insiste sul fatto che Barbara D’Urso non si sia informata della patologia di cui è affetta Sara Tommasi, facendole domande inerenti alla sua guarigione, che purtroppo non potrà avvenire. Oltretutto, Sara ha spiegato come quel periodo “buio” della propria vita la faccia soffrire, perché consapevole di non essere in sé. Nonostante ciò Selvaggia fa presente come la conduttrice di Canale5 non abbia avuto il minimo tatto nei confronti della ragazza, continuando a parlare solo ed esclusivamente dei filmini a luci rosse e gli scandali sessuali di cui la Tommasi è stata protagonista.