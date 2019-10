View this post on Instagram

Mi ero ripromesso di non emozionarm più di fronte alle migliaia di belle parole che state continuando a scrivermi da quando è cominciato il mio viaggio, anche perché ho già pianto abbastanza 🤦🏻‍♂️..e poi vorrei dire che i vostri messaggi non è che siano poi così tanti 😳.. nooooo😰..sono solo molti, ma molti ma molti e ancor di più, così tanto che non potete nemmeno immaginare. Io? Non potevo immaginarlo, come l’affetto smisurato nei mie confronti, come se ognuno di voi (ed ora siete tantissimi K 😱) si fosse messo in viaggio insieme a me, soffrendo insieme a me! Non posso che dire GRAZIE proprio ad ognuno di voi, grazie di vero cuore 💖 e che Dio vi benedica tutti 🤟 Vi avrei postato uno per uno, giuro, ma capite bene che sarebbe impossibile e sopratutto ancora non sono riuscito a leggervi tutti, non riesco a starvi dietro ma lo sto facendo, come lo farebbe, badate bene, uno che ama scrivere, cantare, suonare la chitarra, stare insieme al figlio 😇 e andare alla ricerca della propria strada 💪…con calma 😬…ma lo farò , ve lo giuro 😘 Un solo post però permettetemelo, si tratta @nunusettembre , la mia sorellina 🥰, che come sempre mi colpisce lì, nel profondo , dove ogni tanto mi avete visto scavare, dove sta la mia di verità, la mia vita, la mia famiglia, quella che mi conosce veramente da sempre e che mi amerà per sempre , qualunque cosa accada ❣️ Con quella meraviglia di mia mamma 😍@mariarosariapuddu , con quella forza di mio fratello 👊 @pedro_settembre e quella grande anima 💖di mio padre #nicolasettembre ❤️, perché quando si tratta di me è di loro che si tratta …perché le tue parole sono le loro sorellina , lo sappiamo bene noi 💪, quelle che mi fanno piangere si…ma di gioia 😃 e se quello che descrivi sono veramente io …allora sappi che il merito è tutto vostro , del vostro amore di cui io ne sarò sempre certo, quell’amore di cui ne sono onorato e fiero , quell’amore vero , incondizionato , di cui mai ci si può stancare ..Vi adoro anch’ioooooo😜🥰❤️ #buongiornoatutti☀️ #iosonopacificosettembre