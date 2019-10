Temptation Island Vip, Pago e Serena: è successo subito dopo l’ultima puntata del reality dedicato ai sentimenti.

Si è conclusa ieri la seconda scoppiettante edizione di Temptation Island Vip. La versione del reality dedicata ai personaggi famosi, come sempre quando si tratta dei programmi di Maria De Filippi, si è rivelata un successo. E la coppia che, più di tutte, ha tenuto i fan incollati alla schermo è stata quella formata da Serena Enardu e Pago. L’ex tronista ha deciso di chiudere la sua storia col cantante, al termina di un confronto finale davvero molto acceso. Ma subito dopo la puntata di ieri è successo qualcosa di molto particolare. Scopriamo che cosa.

Temptation Island Vip, Pago e Serena: dopo l’ultima puntata il web si schiera con lui

Serena e Pago si sono lasciati. La coppia ha appassionato i fan di Temptation Island Vip nelle ultime settimane. In molti hanno sperato che i due, alla fine, riuscissero a chiarirsi e decidessero di lasciare il programma insieme. Ma così non è stato. Serena è arrivata alla consapevolezza di volere a Pago un bene dell’anima, ma di non riuscirlo ad amare come lui merita. È così che i due si separano, al termine di un falò davvero emozionante: la stessa Alessia Marcuzzi non trattiene le emozioni. Ma subito dopo la messa in onda del loro confronto, sul web accade qualcosa di molto particolare. I fan sembrano essere molto decisi. Una vera e proprio ondata di complimenti e messaggi di sostegno ha invaso il profilo Instagram di Pago, che ha accumulato tantissimi followers nella serata di ieri. Il pubblico di Temptation Island Vip sembra essere quasi tutto dalla parte del cantante, considerato un grande uomo e un signore, per come ha affrontato la delicata situazione. Ecco alcuni dei commenti apparsi sotto la sua ultima foto:

Questi sono solo alcuni dei numerosissimi commenti apparsi sul profilo di Pago: il concorrente ha davvero conquistato tutti. Una sorte un po’ diverta per Serena, sul profilo della quale non mancano le critiche. E voi cosa ne pensate della coppia? Quello visto ieri in tv è un addio definitivo o qualcosa potrebbe cambiare?