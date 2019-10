Temptation Island Vip, Serena Enardu rompe il silenzio: le prime parole dopo la puntata di ieri del reality dedicato ai sentimenti.

Si è conclusa ieri la seconda edizione di Temptation Island Vip, la versione del reality di Canale 5 dedicata alle coppie famose. Tra queste, quella che ha appassionato particolarmente i fan è stata la coppia formata da Serena Enardu e Pago. I due, dopo essere stati insieme quasi 7 anni, hanno deciso di interrompere la relazione, uscendo separati dalla trasmissione. È Serena a non voler proseguire la storia con Pago, essendo arrivata alla conclusione di volergli solo bene, ma di non amarlo più come prima. Pago si è fatto vivo per primo sui social, con un post che ha emozionato tutti. Ma poco fa anche Serena ha rotto il silenzio su Instagram, pubblicando un aforisma che non è passato inosservato.

Temptation Island Vip, Serena Enardu rompe il silenzio: le prime parole non convincono i fan

Serena Enardu rompe il silenzio su Instagram e pubblica il suo primo post, dopo la messa in onda della puntata di ieri. Non è facile, per lei, affrontare i commenti sul web: in molti, infatti, sembrano essersi schierati dalla parte del suo ormai ex fidanzato Pago, criticando la Enardu per le modalità con cui ha scelto di rompere con lui. Ma la bellissima ex tronista ha deciso di rompere il silenzio, pubblicando un post molto particolare. Si tratta di un aforisma di Alda Merini, attraverso il quale Serena ha provato a far capire il suo stato d’animo. Non con i risultati sperai, però. Il post è stato invaso dalle critiche dei fan di Temptation Island Vip, che non apprezzano molto il silenzio della Enardu. Al contrario, il pubblico si aspettava maggiori spiegazioni da Serena per Pago. Ecco il post in questione:

Serena sottolinea l’importanza del silenzio, in alcune occasioni. E proprio seguendo il consiglio dell’aforisma, la Enardu non aggiunge altro in merito alla sua situazione sentimentale. Sarà davvero finita con Pago o potrebbe esserci un colpo di scena? Il post di Serena, per il momento, resta enigmatico. Non ci resta che attendere le prossime mosse social dei diretti interessati.