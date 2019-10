Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate?: l’indizio non è sfuggito ai followers più attenti e non lascia molti dubbi

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo sono al centro del gossip ormai da settimane per la loro storia d’amore raccontata più volte negli studi di Pomeriggio 5 e Live Non è la D’Urso.

Dopo il clamore mediatico e le varie accuse di aver messo in scena questo flirt solo per motivi pubblicitari, pare che la relazione tra le due sia già giunta al capolinea.

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo si sono lasciate?: l’indizio non è passato inosservato

Taylor Mega e Giorgia Caldarulo recentemente sono state ospitate da Barbara D’Urso per parlare della loro storia d’amore e per difendersi dalle accuse di chi afferma che le due fingessero per ottenere più visibilità.

In particolare l’ex concorrente del Grande Fratello, Erica Piamonte, ha accusato Taylor di essersi presa gioco di lei. E non solo, anche l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Giorgia Venturini, si è schierata contro Taylor e la Caldarulo, dichiarando che la stessa Taylor, ai tempi dell’Isola, le fece la proposta di mettere in scena una finta storia d’amore.

Insomma, nel bene o nel male si è parlato tanto di questa love story che pare sia già giunta al termine. Non si ha ancora la sicurezza, ma sembra che i followers più attenti abbiano notato che Taylor Mega e Giorgia Caldarulo hanno smesso di seguirsi su Instagram. Segnale che tra le due c’è qualcosa che non va.

Nel frattempo Taylor è volata a Monaco di Baviera per motivi lavorativi e non si è ancora espressa a riguardo.

Dunque, non ci resta che attendere cosa pensano le dirette interessate che sicuramente attraverso i social e Instagram Stories o negli studi di Barbara D’Urso spiegheranno ai followers e i fan cosa sia accaduto.