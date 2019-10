Amici Celebrities, Laura Torrisi scoppia in lacrime dopo l’esibizione: c’entra Ornella Vanoni e una frase che non è piaciuta all’attrice

Puntata ricca di emozioni quella di Amici Celebrities. Nel 1° girone ogni allievo ha gareggiato al fianco di un ex allievo della scuola, in particolare: Filippo con Stash, Pamela con Irama, Ciro con Giordana, Laura con Alberto, Emanuele con Diana Del Bufalo e Massimiliano con Andreas e Sebastian. Il vincitore di questo girone è: Filippo che di conseguenza è il primo finalista di Amici Celebrities. Nel secondo Girone la prima eliminata è stata Laura Torrisi che ha lasciato il programma in lacrime.

Amici Celebrities, Laura Torrisi scoppia in lacrime: c’entra Ornella Vanoni

Laura Torrisi è stata una degli eliminati della semifinale di Amici Celebrities. “Io ce l’ho messa tutta! E ci sta che non posso arrivare a tutti“, ha rivelato Laura, mentre Michelle Hunziker le stava vicino e la abbracciava forte, trasmettendole tutta la sua vicinanza.

Ornella Vanoni, giudice di Amici Celebrities, ha dato un voto molto basso alla Torrisi. Un misero 3,5 che ha penalizzato la posizione in classifica di Laura, la quale in settimana si è sfogata con Maria De Filippi confessandole di esserci rimasta male di una frase della Vanoni pronunciata la scorsa settimana.

In particolare, l’attrice è scoppiata a piangere perchè la Vanoni l’ha accusata di non trasmettere emozioni mentre canta. Accusa che non è piaciuta alla Torrisi che è stata “consolata” da Maria De Filippi, opinionista speciale della serata.

“Quello che ho detto non era per distruggerti ma per proteggerti“, ha detto la Vanoni alla Torrisi, nel momento della sua eliminazione.