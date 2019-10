Ciro Ferrara, clamoroso imprevisto a poche ore da Amici Celebrities; ecco cosa è successo all’ex calciatore, concorrente del talent di Maria De Filippi.

Quello che è successo a Ciro Ferrara poco prima della registrazione della semifinale di Amici Celebrities è davvero incredibile. L’ex calciatore, uno dei concorrenti della prima edizione di Amici Vip, ha avuto un ‘particolare’ imprevisto, poco a poche ore dalle riprese della puntata. A dare la notizia è stato il settimanale Chi, che ha rivelato che, durante il viaggio per Roma, Ciro si è addormentato sul treno…svegliandosi a Firenze! Ebbene sì! Ecco i dettagli della bizzarra vicenda capitata al concorrente del talent.

Vi è mai capitato di addormentarvi durante e un viaggio e svegliarvi ben oltre il luogo in cui eravate destinati? A Ciro Ferrara si! E non gli è successo in un giorno qualsiasi. L’ex calciatore era diretto a Roma, per registrare la penultima puntata di Amici Celebrities. Il treno è partito da Napoli, ma quando Ciro si è svegliato, era giunto già a Firenze. Il risultato? Ciro si è presentato con ben 3 ore di ritardo per le prove del talent. Un imprevisto davvero incredibile, per Ciro Ferrara che nello show di Maria De Filippi si è cimentato in quella che è una delle sue passioni, il canto. Diventando uno dei concorrenti più amati del del programma, grazie anche alla sua simpatia. Stasera la grande semifinale: chi arriverà in finale tra Ciro, Massimiliano Varrese, Emanuele Filiberto, Filippo Bisciglia, Pamela Camassa e Laura Torrisi? Se vuoi saperlo in anticipo, ecco uno spoiler dettagliato. Altrimenti, appuntamento a questa sera su Canale 5 per la penultima puntata del talent! Il quarto giudice di questa sera è davvero speciale: Maria De Filippi!