Temptation Island Vip, Serena Enardu insieme al single Alessandro? “Lei vuole salvare la faccia”: la dichiarazione al vetriolo dell’ex.

Si è conclusa da poco una scoppiettante edizione di Temptation Island Vip. Tra i protagonisti assoluti di questa edizione, senza dubbio, Serena Enardu e il suo ormai ex fidanzato Pago. Sì, perché dopo quasi 7 anni di relazione, la coppia ha deciso di mettere fine alla loro storia, lasciando il programma separati. È Serena ad aver capito di non amare più il compagno, complice anche il feeling nato con il tentatore Alessandro. Ma in che rapporti sono, adesso, Serena e Alessandro? C’è qualcuno che ha voluto commentare questa storia. Si tratta di Giovanni Conversano, ex fidanzato di Serena. Ecco cosa ha detto.

Temptation Island Vip, Serena Enardu insieme al single Alessandro? Per Conversano lei vuole salvare la faccia

Secondo Giovanni Conversano, a Serena piace davvero il single Alessandro. Il motivo? La sua passione per i palestrati, che la bellissima sarda avrebbe sempre avuto. Non ha avuto belle parole Giovanni per la sua ex: sin dall’inizio della seconda edizione di Temptation Island Vip, Conversano sottolinea come, nel programma, Serena si sia rivelata quella che è sempre stata. E a proposito del rapporto col single Alessandro, Giovanni dichiara: “Lei è interessata a far continuare la storia per salvare la faccia. Bisogna vedere lui cosa vuole fare, nella trasmissione aveva un ruolo”. Insomma, Giovanni dubita dell’interesse del tentatore per Serena, dato che il ‘corteggiamento’ nel programma è previsto dal gioco. Ma per Conversano, il proseguimento del flirt con Alessandro sarebbe una ‘via’ per Serena per ‘salvare la faccia’. Parole dure, quelle dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne,nonostante siano passati molti anni dalla rottura con la Enardu. Siete d’accordo con lui?