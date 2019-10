Antonio Signore in arte Junior Cally: chi è il rapper con la maschera che ha rubato il cuore dell’ex tronista e dj Valentina Dallari?

Antonio Signore è un rapper e trapper Italiano conosciuto col nome d’arte di Junior Cally. Antonio Signore è nelle ultime ore al centro del gossip per la relazione che ha intrapreso e ufficializzato con Valentina Dallari. Ricordiamo che la ragazza è uscita da qualche mese da un periodo molto buio della sua vita e sembra aver ritrovato finalmente la serenità accanto al rapper.

Antonio Signore in arte Junior Cally: chi è il fidanzato di Valentina Dallari

Antonio Signore in arte Junior Cally è nato nel 1991 a Roma. E’ un rapper e trapper del mondo musicale Italiano e fino a poco tempo fa, la sua identità era avvolta da un alone di mistero. Inizialmente sappiamo che il suo alias non era Junior Cally, ma Socio, col tempo ha poi deciso di modificare sia il nome d’arte che la propria immagine. Cally infatti fino a poco tempo fa appariva in pubblico e nei video musicali con una maschera antigas. Solo con la pubblicazione del suo secondo album “Ricercato” ha deciso di mostrare la propria identità, in particolare nel video della canzone “Tutti con me“. Questo ha dato una svolta netta al proprio successo, e se da un lato il ragazzo riconosce di avere molta meno privacy di prima, dall’altra apprezza l’affetto che i fan gli dimostrano. Sappiamo oltretutto che la prima esperienza musicale del ragazzo è stata seguita dalla Honiro Label, stessa etichetta musicale dei cantanti: Briga, Gemitaiz e Ultimo. Ricordiamo infine la partecipazione del rapper al Concerto di Capodanno 2019 a Bari, qui in diretta tv su Canale5 ha messo in imbarazzo la conduttrice Federica Panicucci per il linguaggio poco consono al contesto!