Costanza e Bobo, stanno nascondendo un nuovo arrivo in casa Vieri?

Costanza Caracciolo e Bobo Vieri: stanno nascondendo un nuovo arrivo in famiglia?

Solo qualche sabato fa Costanza Caracciolo e Bobo Vieri erano stati ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale5. I due si sono raccontati del salotto di Silvia, ripercorrendo insieme i momenti più belli trascorsi insieme, dalla conoscenza fino ad oggi. Proprio in studio si sono resi protagonisti di alcuni siparietti divertenti sulla loro vita di coppia e di coniugi. Ricordiamo infatti che i due si son sposati in gran segreto! Costanza e Bobo non hanno mai escluso la possibilità e la volontà di allargare la famiglia, che stiano già ora nascondendo un nuovo arrivo in famiglia?

Costanza e Bobo hanno ben 12 anni di differenza, ma hanno sempre dichiarato che l’età non è mai stato un ostacolo tra di loro. A pochi mesi dall’inizio della loro relazione, i due scoprirono di aspettare un figlio, ma le cose non andarono come sperato e purtroppo, la giovane un’interruzione di gravidanza spontanea. Nei mesi successivi la donna divenne sempre più evasiva e riservata sui social, per poi scoprire che era nuovamente incinta e già prossima al parto! La nascita della piccola Stella ha unito ancor di più i due che dopo qualche mese hanno deciso di convolare a nozze con una cerimonia super privata. Ormai a quasi un anno dalla nascita di Stella, Bobo Vieri e Costanza sembrano pronti a voler allargare la famiglia. I paparazzi di Chi li avrebbero infatti fotografati per le vie di Milano a passeggio con la piccola Bianca nel carrozzino. Costanza sarebbe apparsa in abiti comodi nelle foto e con un bel pancino tondo, che fa capolinea dal maglione nero. La notizia su Chi, sembra lasciare non pochi interrogativi, non ci resta che aspettare una conferma da parte degli interessati!