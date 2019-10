Per Barbara D’Urso è in arrivo una nuova sfida: lo conferma il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri. Vediamo di che si tratta.

Dal 28 ottobre il programma più seguito del momento, Live Non è la D’Urso, non sarà più visibile la domenica ma andrà in onda di lunedì. La notizia è arrivata a tutti già da giorni ma è stata confermata proprio dal direttore di Canale 5 che ha parlato del talk show come una colonna portante del palinsesto Mediaset. Come dargli torto? In ogni puntata la proprietaria di casa invita personaggi importanti e riserva sempre ricche sorprese ai suoi ospiti e telespettatori. Una nuova sfida per Carmelita? Vediamo cosa ha annunciato Giancarlo Scheri!

Barbara D’Urso, nuova sfida per lei: parla il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri

Ne erano già a conoscenza tutti ma ora è proprio ufficiale: Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha spiegato i motivi per il quale Live Non è la D’Urso si sposterà al lunedì sera. Un cambiamento importante per la presentatrice Mediaset che con ogni puntata raggiunge il massimo di share e di visite: si aggiudica in quasi tutte le settimane il titolo di talk più visto in una competitiva domenica in cui vanno in onda famosi programmi come Che Tempo Che Fa. “Il programma ha dimostrato di essere una colonna portante del palinsesto di Canale 5” spiega il direttore di Canale 5.

Per questo motivo, visto lo slittamento del Grande Fratello a gennaio 2020, Barbara affronterà una nuova sfida con il suo programma: dovrà portale il suo talk show ricco di ospiti e sorprese di lunedì sera in cui la concorrenza è ancora più affamata. “E Barbara che non arretra mai avanti le sfide, non si è sottratta: dopo l’ultima puntata domenicale, il 20 ottobre, dal 28 debutta al lunedì sempre su Canale 5, in diretta in prima serata” conclude Scheri.