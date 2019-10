Carlo Conti pronto per una nuova puntata di Tale e Quale Show, ma un particolare episodio della settimana scorsa non è passato inosservato.

Siamo giunti alla sesta puntata di Tale e Quale Show. Proprio questa sera, infatti, andrà in onda una nuova sfida tra i concorrenti del talent. Tuttavia, in attesa di conoscere quali saranno le sorprendenti esibizioni di questa sera e, soprattutto, chi si aggiudicherà la vittoria, è bene che voi sappiate di un ‘particolare’ episodio che, durante l’appuntamento scorso, non è affatto passato inosservato. Protagonisti di tale siparietto divertente, ma anche molto imbarazzante, sono stati Carlo Conti, il padrone di casa, ed Eva Grimaldi. Ma ecco cosa è successo nello specifico.

Carlo Conti, l’episodio ‘particolare’ a Tale e Quale Show che non sfugge

Era la quinta puntata di Tale e Quale Show quando Carlo Conti è stato il protagonista indiscusso di un ‘particolare’ episodio. Di cui, come dicevamo precedentemente, è stata complice Eva Grimaldi, una delle concorrenti dell’attuale edizione. Dopo, infatti, aver terminato la sua esibizione nei panni di Boney M. e, soprattutto, prima di lasciare il palco in seguito al saluto del conduttore, la nota attrice prende parola. “Ti ho toccata una natica ed è andata bene. Ti ho toccata l’altra ed è andata bene. Adesso…”, dichiara l’ex compagna di Gabriel Garko prima di compiere un gesto davvero ‘imbarazzante’. Ovvero? In seguito a queste parole, la bella Eva ha toccato proprio le parti intime del noto conduttore. Suscitando sì l’ilarità, ma anche numerose polemiche social. Stando a quanto si apprende dal web, immediata è stata la reazione dei telespettatori. Che, appena visto tale siparietto, hanno espresso tutto il loro dissenso sui social. Ai quali, ovviamente, la Grimaldi ha preferito non rispondere. Ebbene, questo è quello che è accaduto la settimana scorsa, cosa ci riserverà, invece, la sesta puntata? Beh, lo scopriremo davvero molto presto.