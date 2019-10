Luca Onestini, il duro sfogo contro Elenoire Casalegno: “Ha fatto una figura di m*****”; le stories su Instagram dell’ex del Grande Fratello.

Un pomeriggio movimentato, quello di Luca Onestini. L’ex tronista di Uomini e Donne e concorrente del Grande Fratello Vip ha appena pubblicato delle stories sul suo profilo Instagram che non sono passate inosservate. Nei video in questione, Luca specifica come non sia sua abitudine creare o alimentare polemiche sui social, ma in questa occasione si è sentito di parlare. Cosa è successo? È stata Elenoire Casalegno a fare infuriare il bel Luca: nel suo Vita da Copertina, la conduttrice avrebbe svelato il motivo per cui Luca ha rinunciato a Pechino Express. Dichiarazioni che non sono andate affatto giù al ragazzo, che ha voluto replicare.

Luca Onestini contro Elenoire Casalegno: “Poco professionale”

Nel programma che conduce su Tv8, con Giovanni Ciacci, Elenoire Casalegno ha rivelato quello che sarebbe il motivo per cui Luca Onestini e la sua bella Ivana Mrazova hanno deciso di rinunciare a Pechino Express. Secondo la conduttrice, Luca avrebbe rifiutato di partecipare al relaity per non allontanarsi troppo dai social network, coi quali guadagna. Sarebbe, quindi, una questione di soldi. La dichiarazione della Casalegno ha fatto letteralmente infuriare Luca, che ha deciso di rispondere personalmente con delle stories su Instagram. “Prima di parlare bisognerebbe informarsi, lei si vede che non l’ha fatto per niente. In questo settore c’è tanta gente che non è professionale, come la signora in questione.” Parole dure, quelle di Luca, che ritiene poco professionale il comportamento della Casalegno. E, con ironia, utilizza alcuni termini spagnoli per rispondere alla conduttrice: “Ha detto solo delle tonterias e ha fatto una figura de mierd*, direbbero gli spagnoli!”. E voi, cosa pensate di questa vicenda?