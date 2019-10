Serena Enardu ‘esplosiva’: si allena, ma il top è troppo scollato…si vede tutto; ecco il post che ha fatto impazzire i fan.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Parliamo di Serena Enardu, l’ex tronista sarda, che ha partecipato al reality col suo ormai ex fidanzato Pago. I due, infatti, hanno deciso di lasciare il programma separati, dopo un falò di confronto davvero emozionante. Ma, nonostante il periodo difficile che sta attraversando 8il web si è schierato pesantemente contro di lei), Serena va avanti con la sua vita. E, anche sui social, continua a postare foto e video della sua vita quotidiana. Come le stories postate poco fa, dove è intenta a fare allenamento insieme all’inseparabile sorella gemella Elga. Il video non è passato inosservato: il top indossato da Serena è un po’ troppo scollato…

Serena Enardu ‘esplosiva’: dal top scollato esce un po’ troppo

Serena Enardu è tornata alla sua routine, dopo l’esperienza a Temptation Island Vip. La bellissima sarda ci tiene tanto al suo aspetto fisico, che cura quotidianamente con tanto allenamento. Lo dimostrano le stories postate poco fa dall’ex tronista, in cui si mostra in tenuta ginnica. E che tenuta! Serena è assolutamente irresistibile nelle sue ultime stories: il top che indossa è particolarmente scollato e l’inquadratura del video rende tutto più accattivante. Date un’occhiata:

Una Serena davvero esplosiva quella apparsa su Instagram. Il top indossato dalla bellissima concorrente di Temptation non sembra contenere le notevoli forme… L’inquadratura, poi, rende tutto più accattivante. E, inevitabilmente, la temperatura su Instagram sale! Chissà se il single Alessandro, col quale Serena ha legato molto durante il reality, guarderà queste stories…Sarà nato qualcosa tra loro dopo il programma? Non ci resta che attendere le prossime news!