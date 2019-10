Tomaso Trussardi, la sua ex prima di Michelle Hunziker è una nota tronista: ecco il nome dell’ex volto di Uomini e Donne.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi formano una delle coppie più amate del momento. Sono ormai 5 anni che i due sono uniti in matrimonio e il loro amore procede a gonfie vele: la dedica di Michelle per il loro anniversario ha emozionato tutti. L’attuale compagna di Tomaso, quindi, la conosciamo tutti. Ma sapete con chi era fidanzato il bel Trussardi prima di conoscere Michelle? Ebbene, la sua ex è un volto molto noto al pubblico di Canale 5: si tratta di un’amatissima tronista di Uomini e Donne. Volete sapere il nome? Ve lo sveliamo subito!

Tomaso Trussardi, la sua ex prima di Michelle Hunziker è la tronista Anna Munafò

Oggi Tomaso Trussardi è felicemente sposato con Michelle Hunziker. La loro è una coppia che fa invidia a tutti. Ma forse non tutti sanno che, in passato, il bel Tomaso ha avuto una relazione con una famosa tronista di Uomini e Donne, il seguitissimo programma di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Di Anna Munafò, una delle troniste più apprezzate dal pubblico della trasmissione, per la sua bellezza ma ,soprattutto, per la sua semplicità. A Uomini e Donne, Anna scelse Emanuele Trimarchi, preferendolo al ‘rivale’ Marco Fantini, attuale fidanzato di Beatrice Valli. Ma la bellissima siciliana, prima di Uomini e Donne, si era classificata seconda a Miss Italia 2005. Ed è proprio in quell’anno che ha conosciuto Tomaso Trussardi, col quale ha iniziato una relazione durata circa un anno. Una relazione finita non nel migliore dei modi, a quanto ha raccontato proprio la Munafò in una vecchia intervista a Di Più. Secondo le parole dell’ex tronista, nel 2006 Tomaso l’avrebbe mollata su due piedi, senza una spiegazione valida. Una storia che, all’epoca, ha arrecato molto dolore alla Munafò, che decise proprio di scrivere questa lettera nel tentativo di avere maggiori spiegazioni dal bel Trussardi. Uno scoop, questo, che riguarda il passato. Ma pur sempre uno scoop! E voi sapevate della storia tra Anna e Tomaso?