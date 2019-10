Uomini e Donne puntata 18 ottobre, lite furiosa e bacio inaspettato: arrivano le prime discussioni e i primi baci della stagione

Puntata movimentata quella di Uomini e Donne andata in onda oggi 18 ottobre.

Arrivano i primi litigi e i primi baci della stagione. Protagonisti della lite furiosa sono la tronista Giulia Quattrociocche e il corteggiatore Alessandro Basciano.

Lui si lamenta perchè la tronista “gli mette dei paletti” e non ha tanta fiducia nei suoi confronti.

Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Uomini e Donne puntata 18 ottobre, lite furiosa e bacio inaspettato: ecco tra chi

Alessandro Basciano è arrivato a Uomini e Donne per corteggiare Giulia Quattrociocche ma quest’ultima risulta essere molto frenata in quanto non si fida totalmente di lui. Questa situazione ha generato una lite tra i due nei camerini di Uomini e Donne

“Il tuo atteggiamento nei miei confronti non è stato carino. Io vedo una Giulia diversa rispetto a quella della presentazione. Siccome ho dei valori, non accetto che tu mi dica che non sono qui per te”, sbotta Alessandro.

Giulia, nonostante provi una forte attrazione fisica nei confronti di Alessandro, non riesce a lasciarsi andare. La tronista è delusa di come sta proseguendo la conoscenza con il bel corteggiatore e manda addirittura a quel paese Alessandro. La discussione coinvolge anche Giulio Raselli che si schiera a favore di Giulia. Mentre Maria De Filippi cerca di far ragionare quest’ultima che con questo atteggiamento sta rischiando di perdere Alessandro definitivamente.

Nel frattempo, Giulia Quattrociocche sembra essere sempre più vicina a Daniele Schiavon. Dopo un atteggiamento tra i due è scatto già un bacio. La tronista si sente a proprio agio con Daniele e riesce a comportarsi come se non ci fossero le telecamere. Tuttavia la scelta è ancora lontana perchè l’attrazione verso Alessandro è indiscutibile, nonostante i problemi legati alle insicurezze personali.

Riuscirà col tempo a fidarsi di lui?