L’Isola di Pietro, chi è Chiara Baschetti: età, vita privata e la malattia

Chiara Baschetti, la protagonista insieme a Gianni Morandi ne L’Isola di Pietro: età, vita privata e la malattia dell’attrice

Chiara Baschetti reciterà accanto a Gianni Morandi nella nuova serie de L’Isola di Pietro 3 in onda in prima tv su Canale5 dal 18 Ottobre. La giovane Chiara interpreterà la figlia del pediatra Pietro (Gianni Morandi), dedito non solo alla medicina, ma anche alla risoluzione dei casi che avvengono sull’Isola.

Chiara Baschetti: età, vita privata e la malattia dell’attrice

Chiara Baschetti nasce il 28 Marzo 1987 a Cesena, è un’attrice e modella Italiana. Il suo percorso lavorativo inizia nel 2003 in seguito alla vittoria dell’Elite Model Look Italia, concorso di bellezza che le garantisce un contratto con la Elite Model Management. La giovane Chiara ha un enorme successo nel mondo della moda, grazie anche alla somiglianza con Cindy Crawford e Hilary Swank. Sfila per le più importanti case di moda, come: Armani, Gaultier, La Perla, Cavalli, Blumarine e Ferrè. Ha posato per la copertina di vari giornali di moda tra cui: Cosmopolitan, Elle, Marie Claire, Vanity Fair e Glamour. La carriera da modella prosegue a gonfie vele, tanto che nel 2009, viene chiamata per le campagne pubblicitarie di numerosi brand, tra i quali: Carpisa, Yamamay, Diesel, Cavalli Yves Sant Lauren, Garnier, Brail e molti altri. Solo nel 2015 la Baschetti si avvicinerà al cinema, prima accanto a Claudio Bisio in “Ma Che Bella Sorpresa” e poi accanto a Gianni Morandi ne “L’Isola Di Petro“. Oltretutto parteciperà anche alla serie tv “I Medici” nel ruolo di Fioretta Gorini. Per quanto riguarda la vita sentimentale della giovane, sappiamo che è stata legata per molto tempo a Marco Amato, oltretutto suo Manager, successivamente ha avuto una relazione con Elia Fongaro, ex concorrente del GF Vip. Sappiamo oltretutto che Chiara soffre di Psoriasi, una malattia Psicosomatica cronica della pelle.