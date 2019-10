Verissimo, la moglie di Paolo Bonolis svela come si sono conosciuti i due e come lui l’ha corteggiata.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis per la prima volta sono insieme a fare un’intervista nel salotto di Verissimo con Silvia Toffanin e la moglie di Paolo racconta di come si sono conosciuti negli anni ’80 quando Bonolis faceva Tira e Molla.

Sonia Bruganelli: “Come ho conosciuto Paolo”

Sonia racconta dell’inizio della sua storia d’amore con Paolo Bonolis: “Facevo una televendita a Tira e Molla e passato quel momento mi chiamarono per tornare e scoprii che era stato lui a volermi di nuovo. Io subito non ero interessatissima, ma poi piano piano Paolo mi ha conquistato. La prima volta che siamo usciti mi ha portato al cinema a vedere Jerry Maguire. Di fianco a me si sedette Luca Laurenti, inziamo a guardare il film e dopo poco al posto di Laurenti c’era Paolo. Subito non voleva farsi vedere”. Silvia poi ha chiesto del primo bacio tra i due e la Bruganelli prima racconta di come lui la corteggiasse nei corridoi: “Pensa che mi mordeva l’orecchio era in un periodo un po’ scatenato, si era appena divorziato”.