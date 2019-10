Tale e Quale Show, ieri la Finale della nona edizione: ecco cos’è successo in quest’ultima puntata prima del Torneo dei Campioni e chi è il vincitore.

E’ andata in onda ieri sera la Finale di Tale e Quale Show, il programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti, che da ben nove stagioni regala emozioni al pubblico, con i concorrenti, tutti personaggi del mondo dello spettacolo, che si cimentano nell’imitazione di alcuni cantanti del panorama musicale mondiale. Giudici di questa nona edizione, Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello, che di volta in volta hanno dato un punteggio ai concorrenti in gara, decretando il vincitore di ogni puntata. Ieri sera tutti i punti delle precedenti puntate si sono sommati, e ogni giudice ha potuto dare un bonus di 10 punti a un concorrente a scelta. Tutto ciò per decretare il vincitore assoluto di questa edizione: di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Tale e Quale Show, chi è il vincitore della nona edizioni: cos’è successo nella Finale

Tale e QUale Show è giunto alla fine, o quasi. Ieri sera è stato eletto il vincitore di questa nona edizione, ma la stagione non è ancora finita, perché nelle prossime tre puntate ci sarà il famoso Torneo dei Campioni, che vedrà la gara tra i primi 6 classificati di questa edizione, tre uomini e tre donne, contro i primi 6 della scorsa stagione, per trovare il ‘campione dei campioni’. Nella puntata di ieri, infatti, gli ultimi 6 della classifica generale hanno dovuto abbandonare il programma, e non sono mancati momenti di commozione per alcuni di loro, come Flora Canto, che è finita in lacrime durante l’esibizione, già convinta di essere tra gli eliminati. Fuori anche Gigi e Ross, David Pratelli, Francesco Pannofino, Sara Facciolini ed Eva Grimaldi.

Vincitore di questa edizione è stato eletto Agostino Penna, che ha ottenuto il punteggio più alto di tutti, seguito a ruota dalla grande rivelazione del programma, Francesco Monte, e da Lidia Schillaci. Subito dopo il podio, un ex-aequo tra Jessica Morlacchi e Davide De Marinis, sesta Tiziana Rivale, che con gli altri 5 accede al Torneo dei Campioni. Per rivivere tutte le emozioni della Finale basta andare sul sito Rai Play, dove è possibile trovare anche tutte le precedenti puntate della nona edizione.