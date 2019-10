Belen Rodriguez bellissima a Tu Si Que Vales: ma tutti notano qualcosa di ‘strano’ durante la prima puntata dello show del sabato sera di Canale 5.

Ieri è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Tu si que vales. Una puntata scoppiettante, ricca di esibizione mozzafiato ed emozionanti. Tra le grandi novità di quest’anno c’è lei, Sabrina Ferilli, che ha preso il posto della Zanicchi come giudice popolare. Per l’occasione, l’attrice ha scelto un abito meraviglioso, che non è passato inosservato. Ciò che non è cambiato invece sono i quattro giudici speciali (Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Teo Mammucari) e il trio di conduttori, formato da Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Belen Rodriguez. Ma proprio riguardo la bellissima argentina, c’è chi ha notato qualcosa di strano proprio durante la puntata di ieri. Ecco cosa è successo.

Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales, qualcosa non torna: perché scompare?

Belen Rodriguez era più bella che mai, nella prima puntata di Tu si que vales, andata in onda ieri 19 ottobre su Canale 5. Un total black da urlo, quello indossato da Belen, che ha messo in mostra tutta la sua bellezza. Durante la puntata, però, c’è chi ha notato qualcosa di strano: a tratti, Belen non era presente in studio. Nella classica postazione dei conduttori, apparivano solo Martin e Alessio, niente Belen tra di loro. Ecco alcuni dei tanti tweet su questo argomento:

Ebbene sì, in molti hanno notato le varie ‘sparizioni’ di Belen, durante la prima puntata di ieri. La spiegazione potrebbe essere molto semplice. Qualche mese fa, a ridosso della registrazione della prima puntata dello show, è circolata la voce dell’assenza della Rodriguez proprio nella prima puntata. La notizia parlava di un certificato medico inviato da Belen, che non ha potuto presenziare alla prima registrazione per motivi di salute. Nulla di certo, ma potrebbe essere questo il motivo del poco contributo della showgirl alla puntata di ieri e, probabilmente, gli spezzoni in cui ieri abbiamo visto la bellissima argentina sono stati aggiunti in un secondo momento. Nonostante il malore del giorno delle riprese, infatti, Belen pare sia tornata in forma già dal giorno successivo, pronta ad unirsi al team di Tu si que vales. E voi, vi siete divertiti a seguire la prima puntata della trasmissione targata Maria De Filippi?