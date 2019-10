Durante la prima puntata di Tu si Que Vales, Rudy Zerbi è il protagonista d una clamorosa gaffe in diretta, di cui se ne sono accorti tutti.

Rudy Zerbi è stato il protagonista indiscussa della prima puntata di Tu si que Vales. Il famoso show di successo di Canale 5 è iniziato soltanto ieri. Eppure, ha già regalato dei momenti davvero imperdibili. In primis, Sabrina Ferilli. Con quell’abito beige scuro, l’attrice romana ha fatto girare la testa un po’ a tutti. In secundis, l’incidente di percorso accaduto durante l’esibizione dei fratelli Rossi. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, il professore di Amici si è dimostrato, ancora una volta, la colonna portante del programma. Impossibile, quindi, non raccontarvi di una clamorosa gaffe avvenuta durante la puntata. Che, tra l’altro, non è assolutamente passata inosservata al popolo web. Ma ecco nel minimo dettaglio cos’è accaduto.

Rudy Zerbi, la clamorosa gaffe a Tu si Que Vales: se ne sono accorti tutti

Dopo un inizio scoppiettante di Tu si Que Vales, Rudy Zerbi è stato il protagonista di una clamorosa gaffe in diretta. Come raccontato in un nostro recente articolo, durante la prima puntata dello show di Canale 5 abbiamo assistito ad un momento davvero emozionante. L’ingresso sul palco del piccolo Gioele e della sua splendida mamma Sarah ha davvero commosso tutti. Sulle note di ‘A Modo Tuo’ di Elisa, mamma e figlio hanno rappresentato appieno il profondo legame che c’è tra un genitore e il suo piccolo. Ecco. È proprio in merito a quest’esibizione che, come dicevamo, il professore di Amici ha commesso una piccola gaffe. Che non è assolutamente passata inosservata al popolo web. Ecco cosa è accaduto:

Ecco. È proprio questo che sarebbe successo. Rudy avrebbe detto: ‘Queste parole scritte da Elisa’, non sapendo o, forse, facendolo sfuggire che la canzone, invece, è stata scritta da Luciano Ligabue. Insomma, una gaffe che, seppure minima, non è assolutamente passata inosservato secondo alcuni utenti su Twitter.