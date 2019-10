In una recente intervista, Elena Santarelli ha fatto una clamorosa confessione su suo marito Bernardo Corradi e sul loro rapporto in questi ultimi anni.

È una showgirl affermata, ma anche una mamma e moglie a tempo pieno, Elena Santarelli. La sua storia, ormai, è risaputa da tutti. In questi ultimi anni, la giovane di Latina ha vissuto uno dei periodi più brutti della sua vita. Il suo primogenito Giacomo ha dovuto combattere contro la malattia. E lei, con una gran forza d’animo, non ha mai smesso di combattere insieme a lui. Si è sempre mostrata grintosa agli occhi dei suoi fan, la moglie di Bernardo Corradi. Eppure, come raccontato in prima persona in una recente intervista, non è sempre stato così. Com’è giusto che sia, ovviamente. In un’intervista per Il Giornale, la showgirl si è lasciata andare ad una clamorosa confessione su suo marito. Ecco cosa dice al riguardo.

Elena Santarelli, la drammatica confessione su Bernardo Corradi

La notizia della malattia del loro primogenito ha completamente sconvolto Elena Santarelli e Bernardo Corradi. I due fanno coppia fissa, ormai, da ben 13 anni. E, proprio a causa del tumore al cervello del piccolo Giacomo, non hanno vissuto un periodo facile e felice della loro vita matrimoniale. Com’è giusto che sia, ovviamente. Apprendere la notizia di un figlio che sta male è davvero difficile, ammettiamolo. E, come in tutte le coppie, ha influito anche sul rapporto tra la showgirl di Latina e il calciatore della Lazio. A svelarlo è la diretta interessata in una recente intervista per Il Giornale. È proprio durante questo momento, infatti, che la giovane donna fa questo drammatica confessione. “Ci siamo allontanati per qualche settimana”, dice Elena riguardo a suo marito quando hanno appreso la notizia della malattia. Entrambi, come lei stessa sostiene, avevano bisogno di metabolizzare il dolore a proprio modo. Tuttavia, il loro amore e, soprattutto, per il piccolo Giacomo è prevalso su tutto. Perché, poi, hanno deciso di combattere insieme. L’epilogo lo conosciamo: tutto è andato come doveva andare.

Per ulteriori news su Elena Santarelli –> clicca qui