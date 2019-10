Mara Venier ‘l’incredibile’ serata: è successo subito dopo Domenica In

Mara Venier e ‘l’incredibile’ serata che sta trascorrendo proprio ora, a casa sua, dopo la diretta di Domenica In: con lei anche altri volti noti della TV.

Mara Venier è tornata da qualche settimana nuovamente al timone di “Domenica In” in onda su Rai1. Mara è amata e apprezzata dal pubblico e ogni settimana, ha modo attraverso le sue interviste, di far conoscere al pubblico la vita e gli le curiosità che caratterizzano i suoi ospiti. Ma stasera è successo qualcosa che l’ha riguardata in prima persona… Mara infatti sta trascorrendo ‘un’incredibile‘ serata, vediamo perché…

‘Zia’ Mara Venier come molti la chiamano nel web, oggi ha condotto un’altra puntata di “Domenica In”. Abbiamo visto come ospiti: il rapper Clementino, il comico e attore Alessandro Siani, l’attrice Barbara De Rossi ed Elena Santarelli. Proprio quest’ultima era molto attesa in studio, ha raccontato del libro scritto negli ultimi mesi e di come abbia dovuto affrontare la malattia del figlio. Ma oggi per ‘Zia’ Mara è stato un giorno molto speciale, all’arrivo nei camerini c’erano ad aspettarla tanti dolci pensieri. Proprio come ha mostrato lei, attraverso le Instagram Stories, il camerino pullulava di fiori, lettere e buste regalo, perché oggi è il suo compleanno! Il camerino era pieno di palloncini gonfiati apposta per l’occasione e festoni. La conduttrice indossava una maglia raffigurante sé stessa, con scritto Happy Birthday e a fine puntata ha avuto modo di festeggiare il proprio compleanno con tutti i colleghi, spegnendo insieme le candeline su una maxy torta. Ma le sorprese non finiscono qui. Mara ha accolto a casa amici e parenti per festeggiare nel migliore dei modi questo compleanno, rendendoci partecipi tutti dei festeggiamenti attraverso i video sul profilo Instagram ufficiale. Beh che dire, tanti auguri di Buon Compleanno ‘Zia’ Mara!