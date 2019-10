Karina Cascella ospite a ‘Live – Non è la D’Urso’: scollatura esplosiva per l’opinionista, il selfie dall’alto mostra davvero ‘troppo’ e manda Instagram in tilt.

Karina Cascella è una delle opinioniste televisive più seguite sui social. Il suo carattere sempre molto schietto e sincero piace molto al pubblico, con cui lei condivide spesso il suo pensiero su molti argomenti, raccontando anche molti momenti della sua vita, sempre senza peli sulla lingua. L’opinionista è anche molto aperta e disinibita su Instagram, dove pubblica anche le sue foto in vesti più ‘intime’, che mettono in mostra il suo corpo e le sue curve mozzafiato. E proprio uno di questi scatti ha fatto impazzire poco fa i fan. Pronta per entrare negli studi di ‘Live – Non è la D’urso’, l’opinionista ha mostrato il suo look esplosivo: la scollatura dell’abito è pazzesca, ecco lo scatto che ha mandato in tilt i suoi followers.

Karina Cascella, la scollatura è pazzesca: lo scatto fa impazzire i fan

Karina Cascella ha pubblicato poco fa uno scatto che ha mandato davvero in tilt i fan su Instagram. Poco prima di entrare in studio a ‘Live – Non è la D’Urso’, l’opinionista si è fatta un selfie e lo ha pubblicato sui social, mostrando il suo outfit per la puntata, un abito molto luminoso e soprattutto super scollato. La foto di Karina è un’inquadratura dall’alto, il che fa vedere davvero ‘troppo’. Lo scatto infatti entra quasi nel vestito, mostrando le curve esplosive dell’opinionista, che hanno fatto impazzire i fan.

L’abito di Karina è davvero pazzesco, e i fan sono letteralmente andati in visibilio per la bellezza dell’opinionista. ‘Sei sempre bellissima’, le scrivono i followers, che hanno subito invaso il suo profilo di commenti e like, impazziti per il suo corpo mozzafiato.