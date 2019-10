Isola dei Famosi, ex corteggiatore di Uomini e Donne si candida alla prossima edizione dell’adventure reality di Alessia Marcuzzi: di chi si tratta.

Mancano ancora alcuni mesi alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, eppure i motori si stanno già iniziando a riscaldare. Se sembra essere praticamente certa la presenza di Alessia Marcuzzi al timone, c’è il vuoto totale, invece, per quanto riguarda i concorrenti. Alcuni mesi fa, vi abbiamo parlato di una rivelazione di Jack Vanore, l’opinionista di Uomini e Donne. Che, per la prima volta, aveva dichiarato di essere pronto a partecipare all’adventure reality. Tuttavia, è sempre dagli studi del dating show di Canale 5 che deriva un’altra ‘candidatura’. Questa volta a farla, però, è un ex corteggiatore. Ecco di chi parliamo nel minimo dettaglio.

Isola dei Famosi, ex corteggiatore si candida ad Alessia Marcuzzi: chi è

Proprio sulle pagine del settimanale Di Più si legge la chiara candidatura che un ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto per partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. “Ci andrei anche gratis”, è scritto sulle pagine del giornale. Ma di chi parliamo? Beh, semplice! Di Sossio Aruta. Ebbene si. Il neo papà di Bianca ha chiaramente espresso la sua volontà di partecipare all’adventure reality di Canale 5. Non sappiamo ancora nulla riguardo la nuova edizione. Al timone, come dicevamo, sembra essere stata confermata la presenza di Alessia Marcuzzi. Per il resto, invece, c’è ancora tutto un mistero. Certo è che, qualora dovesse essere accettata la proposta del bell’Aruta, questo non sarebbe affatto il primo reality a cui prende parte. Tantissimi anni fa, infatti, il campano è stato protagonista di ‘Campioni’, il reality di Italia Uno che ha ‘sfornato’ dei veri e propri talenti nell’ambito calcisitico. A voi, però, piacerebbe la sua presenza in Honduras?