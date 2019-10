Serena Enardu, arriva una dedica inaspettata: “Lui è speciale…”; ecco cosa ha scritto la bellissima ex protagonista di Temptation Island Vip.

L’abbiamo vista nell’ultima edizione di Temptation Island Vip, ma i fan di Uomini e Donne ricorderanno l’emozionante percorso sul trono di Serena Enardu. La bellissima sarda è tornata in tv dopo tanti anni, partecipando al reality dei sentimenti col suo ormai ex fidanzato Pago. Sì, perché la coppia ha deciso di separarsi dopo la fine della trasmissione, Non è un periodo facile per entrambi, ma proprio qualche minuto fa Serena ha postato una foto sul su profilo Instagram che non è passata inosservata. Si tratta di una dedica per una persona molto speciale…Ecco chi.

Serena Enardu, la dedica speciale a Gabriele Parpiglia

Una dedica speciale è appena apparsa sul profilo ufficiale di Serena Enardu, la bellissima concorrente di Temptation Island Vip. E il destinatario della sua frase c’entra con il famoso reality di Canale 5. Ma no, non si tratta del suo ex Pago, e nemmeno del tentatore Alessandro, col quale è nato un gran bel feeling durante il percorso a Temptation. Le parole di Serena sono tutte per Gabriele Parpiglia, uno degli autori del programma, col quale la Enardu ha stretto un bellissimo rapporto. “Sapete che c’è? Lui è speciale”, scrive la Enardu nel suo post. Date un’occhiata:

Una foto dolcissima, e parole altrettanto dolci per Gabriele Parpiglia, che Serena tagga nel post con tanto di cuoricino finale. Ma anche stavolta, il post di Serena non è stato esente dalle critiche degli haters. Al contrario, anche sotto questa foto sono apparsi commenti in cui viene criticato il comportamento della Enardu nei confronti del suo ex Pago. Una bufera che sembra non voler finire. E a voi, piacevano Serena Enardu e Pago insieme?