Una Vita in Bianco Witty TV: dove guardare la web serie di Giulia De Lellis che interpreterà Claudia insieme a Ludovica Bizzaglia e Luca Turco

Oggi 22 ottobre partirà la web serie Una vita in bianco su Witty tv che vede protagoniste Giulia De Lellis e Ludovica Bizzaglia e racconta le avventure di tre coinquilini, Claudia, Sam e Teo interpretato da Luca Turco.

Sei episodi in cui veranno trattati problemi d’amore, di università e di convivenza ma verrà anche tanto risalto all’amore e ai rapporti di amicizia: i ragazzi si supporteranno a vicenda, dandosi consigli e rincuorandosi quando le cose non andranno bene.

Ecco dove guardare la prima puntata di Una Vita in Bianco.

Una Vita in Bianco Witty TV: dove guardare la web serie con Giulia De Lellis

Una Vita in Bianco è una web serie ideata da Maria De Filippi e sarà visibile in streaming solo su Witty TV e vedrà come protagonista l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ormai famosissima sul web, Giulia De Lellis.



Una nuova sfida per la beauty influencer che, dopo la pubblicazione del suo libro, interpreta il personaggio di Claudia che, come Giulia, è una fashion blogger.

Claudia è una sognatrice che spera di avere tanti followers e di diventare influencer. Giulia ritiene di essere molto simile al suo personaggio: “Io e Claudia abbiamo sicuramente due cose in comune: una è che lei è una fashion blogger o influencer, chiamatela come volete, e il fatto di esserci sempre per la propria migliore amica. Io sono un po’ così, sono molto generosa, molto attenta e sto vicino alle mie più care amiche. Questa cosa me la sento molto”.

Con Giulia ci saranno anche Luca Turco e Ludovica Bizzaglia, entrambi conosciuti per aver recitato in Un Posto al Sole.