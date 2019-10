Chiara Ferragni in ascensore con una maglia velata trasparente: l’influencer non indossa il reggiseno e quando la giacca si apre l”incidente’ è inevitabile.

Chiara Ferragni è l’influencer numero 1 in Italia e tra le prime nel mondo. La sua fama la precede e ogni progetto in cui si cimenta diventa subito un successo. A settembre è uscito il film sulla sua vita ‘Chiara Ferragni – Unposted’, che ha letteralmente sbancato al botteghino, e che a breve arriverà in streaming, perché sarà trasmesso su Amazon Prime Video, per tutti coloro che non sono riusciti a vederlo al cinema. Ma oltre a essere fortissima nel suo lavoro, Chiara è anche una bellissima donna e spesso fa impazzire i fan con le foto che pubblica. Ed è proprio quello che è successo poco fa, quando l’influencer ha condiviso uno scatto in cui indossa una maglia velata trasparente, ma non porta il reggiseno: quando la giacca si apre, succede un ‘incidente’ inevitabile…

Chiara Ferragni, la maglia è trasparente e non indossa il reggiseno: la giacca si apre e…

Chiara Ferragni ha letteralmente mandato in visibilio i fan con le sue ultime storie Instagram. Fuori a cena con il marito Fedez, l’influencer ha sfoggiato un look davvero ‘audace’, che non poteva certo passare inosservato. Nelle foto che ha pubblicato, la Ferragni indossa infatti una maglia tutta velata, per cui completamente trasparente, e non porta il reggiseno. Quando Chiara e Fedez sono in ascensore, l’influencer fa un selfie davanti allo specchio, ma la giacca si apre improvvisamente e mostra davvero ‘troppo’. La maglia della Ferragni, però, ha un disegno nero che copre il seno, e solo questo evita di far vedere tutto.

Il look di Chiara è particolarmente ‘rock’, con pantaloni di pelle lucida e la maglia così ‘particolare’. L’influencer fa una linguaccia per far divertire i fan, ma tutti si saranno di certo soffermati più che altro sulle sue incredibili ‘trasparenze’.

