Pago, ex concorrente di Temptation Island VIP, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi: ecco le parole struggenti per la sua ex Serena.

L’edizione appena terminata di Temptation Island VIP ha rotto due coppie: tra le due ci sono i due volti famosi, Serena Enardu e Pago. I concorrenti hanno deciso di uscire separati dal programma: l’ex tronista si è invaghita del single Alessandro ed ha scoperto di non provare più un sentimento forte per il suo, ormai ex, compagno. Tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, Chi, si nota il dolore del cantante, ancora molto innamorato di Serena. Ecco le parole di Pago.

Pago parla della rottura: “C’è dolore, Serena non mi ama più. Mi manca tanto, mi manca tutto”

Tra Pago e Serena Enardu è davvero finita ed il cantante, ex concorrente di Temptation Island Vip, deve accettarlo. Il suo dolore è forte ed ha raccontato come sta attraversando la rottura tra le pagine del settimanale Chi.

L’artista non si aspettava un finale così ed alla domanda “Speri in un ritorno di fiamma?” lui ha risposto che per lui quella è una domanda maledetta perché lo fa soffrire. “Lei non mi ama più. Mi manca tanto, mi manca tutto, lei, il suo fascino incredibile. Mi manca nel quotidiano, il suo abbraccio. Fa male” spiega Pago. Parole commoventi quelle del cantante che ha spiegato il suo dolore: ha deciso di ritornare a scrivere canzoni e sogna di arrivare il Festival di Sanremo.

“Con Serena è stato un colpo di fulmine, io l’avrei sposata e sognavo una figlia femmina“, racconta Pago e confessa di averla vista dopo il falò di confronto. “Volevo parlarle, senza nessuno intorno. Abbiamo parlato tanto e dopo è stato terribile. Ho fatto il trasloco con una Panda, sono andato a vivere da mia madre” ha concluso.