Taylor Mega mostra il portafogli: solo ‘ciclamini’ viola, sfilza di 500 euro

Taylor Mega mostra il portafogli di pelle con inciso il suo nome: solo ‘ciclamini’ viola, sfilza di 500 euro per l’influencer

Taylor mega è uno dei personaggi più in vista nel mondo dello Showbiz degli ultimi tempi. La bellissima modella e influencer spicca per il carattere forte e determinato, ed è salita alla ribalta del gossip, quando tempo fa le fu attribuito un flirt con l’imprenditore Flavio Briatore. Da allora la Mega non ho perso occasione di far per far parlare di sé, complice è stata anche la partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. Taylor si è fatta conoscere per essere anche una gran provocatrice, infatti nella sua ultima Instagram Stories, ha pubblicato uno scatto con un mazzetto da 500 euro.

Taylor Mega e i ‘ciclamini’ viola da 500 euro

Nell’ultimo periodo, la Mega è stata travolta da una vera e propria polemica a causa della relazione con Giorgia Caldarulo. Mega infatti è stata accusata pubblicamente da Erica Piamonte di averla tradita con Giorgia, le 3 hanno avuto un acceso confronto nel programma di Barbara D’Urso, all’interno dell’ascensore dorato, e la questione si è prolungata per molte settimane. La storia tra Taylor Mega e Giorgia sembra essere, purtroppo, giunta al capolinea, come dichiarato dalla bionda influencer, ma non è per questo che oggi parliamo di lei. Taylor Mega infatti rende partecipi i propri follower di tutto ciò che la riguarda, chiedendo spesso aiuto ai propri follower per poter scegliere gli outfit da acquistare nelle più note boutique di moda. Oggi pomeriggio ha postato un video sul proprio profilo Instagram ufficiale in cui apre la borsetta di pelle rossa e mostra i ‘ciclamini’ come li chiama lei. Stiamo parlando di un mazzetto di banconote da €500 con cui la Mega probabilmente si sta recando a fare shopping.