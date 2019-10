Amici Celebrities, Pamela Camassa: è successo subito dopo la puntata finale, andata in onda ieri sera su Canale 5.

Si è conclusa ieri la prima edizione di Amici Celebrities, la versione del talent di Maria De Filippi dedicata ai personaggi famosi. Una finale davvero pazzesca: a contendersi il primo posto Ciro Ferrara, Massimiliano Varrese, Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Gli ultimi due formano una coppia nella vita reale, e sono stati proprio loro a doversi scontrare per accedere alla finalissima contro Massimiliano. Chi l’ha spuntata? La bellissima Pamela, che è stata poi la vincitrice finale del programma. Bella, talentuosa e dolce, la Camassa sembra aver conquistato tutti durante il suo percorso ad Amici. Anche il web sembra molto felice per la sua vittoria. Dopo la puntata, infatti, una pioggia di complimenti ha invaso la concorrente. Ecco cosa è successo.

Amici Celebrities, Pamela Camassa: pioggia di complimenti dopo la puntata finale

Pamela Camassa ha vinto la prima edizione di Amici Celebrities. Una vittoria meritatissima, grida il web. Nonostante c’è chi avrebbe preferito Massimiliano o Filippo, gran parte dei telespettatori sembrano davvero entusiasti per il trionfo della Camassa, concorrente umile e che è cresciuta tanto durante il percorso nel programma. Ecco alcuni commenti apparsi su Instagram dopo l’annuncio della vincitrice:

Una vera e propria ondata di complimenti ha invaso il profilo di Pamela e quello ufficiale di Amici, dopo la puntata di ieri. Il pubblico del web ha accolto con gioia la notizia del primo posto della Camassa, che durante il programma ha dimostrato di sapersela cavare molto bene sia nel ballo che nel canto. Un’emozione grandissima per Pamela, che subito dopo la puntata ha ringraziato tutti con un post su Instagram in cui non trattiene la gioia. Ecco cosa ha scritto:

“Ancora non me ne sto rendendo conto”, scrive la bellissima Pamela, postando la foto in cui abbraccia il suo meritato trofeo. Non ci resta che unirci ai complimenti: congratulazioni Pamela!