Veronica Burchielli, la corteggiatrice di Uomini e Donne, è stata presa di mira sui social: la giovane ha risposto a tono ad un hater. Ecco di che si tratta.

Una delle giovani corteggiatrici più amate in questa edizione di Uomini e Donne che vede sul trono Alessandro Zarino, Giulio Raselli e Giulia Quattrociocche, è sicuramente Veronica Burchielli. La splendida ragazza di La Spezia è voluta da entrambi i tronisti: è uscita sia con Alessandro che con Giulio, la sua scelta è ancora incerta. Di fronte a tanta bellezza i due ragazzi seduti sulla sedia rossa non riescono proprio a resistere e così se la contendono. Essendo al centro dell’attenzione, Veronica è anche molto esposta sui social: un hater le ha criticato qualcosa. Non è tardata ad arrivare la risposta a tono della corteggiatrice. Diamo un’occhiata.

Veronica Burchielli presa di mira sui social: la risposta della corteggiatrice è da applausi

Veronica Burchielli con il suo fascino e la sua bellezza ha attirato l’attenzione di entrambi i tronisti che al momento se la contendono: la giovane di La Spezia non ha ancora deciso per chi dichiararsi. Sembrava che la sua preferenza fosse Alessandro, ma la ragazza sembra essere ancora incerta. Intanto però sui social qualche hater inizia a sbucare e la 21enne non resistite alla tentazione: ha risposto a tono a chi l’ha criticata.

Un utente di Instagram le ha criticato i capelli così lunghi e le sue sopracciglia così folte: la Burchielli non ha perso tempo ed ha replicato sottolineando che quei due dettagli sono proprio il suo punto forte. “Il bello sono le sopracciglia così folte ed i capelli lunghi e pieni in maniera naturale, dovrei cambiarli? Mai!” risponde. Beh in effetti la corteggiatrice è bella proprio per i suoi particolari che la rendono unica!