A poche ore da una nuova puntata di Vieni da Me, Caterina Balivo ha pubblicato una foto su Instagram con un vestito corto: quando piega le gambe e..

Tra pochi istanti inizierà una nuova puntata di Vieni da Me. La penultima di questa settimana. Dopodiché, com’è giusto che sia, la bella Caterina Balivo vivrà due giorni di assoluto relax e riposo. In attesa, però, di scoprire cosa gli riserverà quest’ultimo weekend di Ottobre, la campana, pochissime ore fa, ha pubblicato una foto su Instagram davvero ‘elettrizzante’. La conduttrice è molto attiva sui social, lo sappiamo. Infatti, è solita condividere con i suoi sostenitori foto riguardanti la sua vita privata e lavorativa. Ecco. L’ultimo di esse farà parte, senza alcun dubbio, di qualche shooting fotografico. Con un vestito molto corto, Caterina incanta tutti. Ma quando accavalla le gambe..

Caterina Balivo, il vestito è troppo corto: quando accavalla le gambe, gli occhi vanno lì

Pochissimi giorni fa, vi avevamo parlato di una foto sensazionale di Caterina Balivo che, in un batter baleno, aveva destato l’interesse e la curiosità da parte dei suoi sostenitori. Adesso, con questa foto pubblicata a poche ore da Vieni da Me, la conduttrice è riuscita, ancora una volta, a suscitare la medesima reazione. Con un vestito davvero molto corto, la bella campana è riuscito alla grande a mettere in mostra la sua totale bellezza. Ecco nello specifico la foto di cui vi parliamo:

Insomma, da come si può vedere, la bella Balivo avrà, senza alcun dubbio, incantato tutti con quest’outfit. Tuttavia, a catturare l’attenzione è un altro particolare che, da come si può chiaramente vedere, è messo in evidenza dall’accavallamento di gambe. Ecco di che cosa parliamo:

Ebbene si. Sono proprio i piedi della bella campana che, da quanto si evince dai commenti riproposti in alto, non sono affatto passati inosservati. A detta di alcuni, davvero ‘spettacolari’, ‘stupendi’ ed, addirittura, ‘da baciare’. Ci avevate fatto caso anche voi?