Mariam Rouass Live X Factor 2019: chi è la parrucchiera che fa rap

Live X Factor 2019 chi è Mariam Rouass della squadra under donna di Sfera Ebbasta.

Mariam, 18 anni di Bergamo, ma con origini marocchine, è una parrucchiera con il sogno di cantare: “Vorrei evitare di chiudermi in un negozio e aprirmi su un palco”. Purtroppo suo padre non era molto d’accordo con questa sua vocazione ed è arrivata alle audizioni di X Factor 2019 senza la sua approvazione. Mariam però di talento ne ha da vendere e così è arrivata anche ai Live nella categoria under donna con Malika Ayane. Durante i Live di XF13 la battaglia sarà tosta. I giudici, Mara Maionchi, Sfera Ebbasta, Samuel Romano e Malika Ayane dovranno cercare di portare i loro concorrenti il più avanti possibile in questa gara, arrivando, perché no, anche alla Finale del programma se non anche alla vittoria!

Chi è Mariam Rouass e cosa sapere sulla cantante di Sfera Ebbasta a XF13

Ripercorrendo gli esordi della sua carriera, Mariam ricorda che Kelly Rowland è l’artista che la riporta agli esordi con la musica: “Cercavo di memorizzare il ritornello e lì ho capito che mi piaceva cantare, ma non mi esibivo davanti a nessuno. Anche solo il fatto che i miei genitori mi sentissero mi faceva sentire a disagio. Le mie zie dal Marocco chiamavano dicendo che facevo i video in cui cantavo e per questo abbiamo litigato molto. Quando mio padre ha visto le audizioni è rimasto senza parole. Tutti i suoi colleghi gli hanno fatto i complimenti e il giorno dopo a pranzo mi ha detto che ero stata brava”. Grazie a questo finalmente Mariam è riuscita a far capire al papà che è testarda e che se ha un sogno lo raggiungerà costi quel che costi. Sfera Ebbasta ha apprezzato ovviamente moltissimo questo racconto, lodando il fatto che la ragazza ha voluto perseguire i suoi obbiettivi senza paure. Sarà lei a vincere X Factor 2019?