Chi è Lorenzo Rinaldi il concorrente degli under uomini di Malika Ayane arrivato ai Live di X Factor 2019.

Lorenzo Rinaldi 19 anni di Terni è stato scelto da Malika Ayane per entrare nella sua squadra di under uomini di X Factor 2019. La selezione, tra audizioni, Home Visit e Bootcamp è stata dura. I giudici di XF13 hanno fatto il loro dovere e hanno cercato di scegliere tra tutti i concorrenti i migliori per arrivare davanti al pubblico del talent durante la diretta. Tra di loro c’è Lorenzo: “Sono disordinatissimo e faccio un sacco di casino, soprattutto la mattina perché metto la musica e canto”. Conosciamolo meglio.

Lorenzo Rinaldi arriva ai Live di XF13 con la squadra degli under uomini: “Quando Malika mi ha detto che ero ai Live ero incredulo. Avrei voluto saltare e correre, ma mi sono contenuto. Lei è fantastica, l’abbiamo conosciuta meglio in questi giorni ed è una persona speciale, quasi una mamma. È attenta anche a come ci comportiamo, credo che da lei imparerò molto”. Per quanto riguarda gli esordi Lorenzo ha raccontato: “Ho capito che volevo fare musica da 14 anni. Stavano per buttare una chitarra e Lorenzo l’ha presa in mano capendo che era quello che voleva fare nella vita”. Lui ama James Bay, Paolo Nutini, Ed Sheeran, ma anche i Maneskin e passare dagli stessi posti dove sono stati loro è quasi assurdo per Lorenzo. “Nella vita ho visto un solo concerto, quello di Ed Sheeran, c’era pure James Bay”. Del giudizio degli altri il concorrente di Malika non se ne preoccupa, tiene in considerazione solo quelli che contano davvero. La prima volta che ha deciso di cantare è stato per fare una serenata ad una ragazza che gli piaceva, però quelle parole e quella canzone non è mai arrivata a destinazione. In cambio però è nato un grande amore tra lui e la musica che continua fino ad oggi.