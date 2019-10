Melita Toniolo ha postato uno scatto in cui è stesa sul divano in intimo: la posa hot dell’ex gieffina ha fatto impazzire il popolo di Instagram.

L’ex concorrente del Grande Fratello è una vera bomba sexy: impossibile dimenticarsi di lei nonostante non si veda in tv da un bel po’! I suoi numeri su Instagram sono davvero alti: migliaia di fan e spasimanti le regalano like e complimenti per la sua bellezza indiscutibile. Anche nelle ultime ore la splendida Toniolo ha pubblicato uno scatto che ha catturato l’attenzione di tutti. In intimo è distesa sul divano: la posa hot ha fatto girare la testa a tutti. Il post sui social è seguito da una simpatica didascalia: diamo un’occhiata!

Melita Toniolo in intimo stesa sul divano: la posa hot infiamma Instagram

L’abbiamo conosciuta grazie al noto reality show, Grande Fratello: Melita Toniolo, all’anagrafe Carmela Toniolo, è la showgirl e modella di Treviso che fa girare la testa a tutti su Instagram grazie ai suoi scatti. Nonostante non si veda da un bel po’ in tv, la giovane classe ’86 continua ad essere famosa ed amata sui social. Scatti da capogiro fanno infiammare Instagram: 1 milione di follower e migliaia di like, tutti per il suo viso indiscutibilmente bello e le sue curve sexy.

Questo il post su Instagram:

Ha fatto sorridere tutti perchè si mostra in intimo, senza vestiti, ma lei ci scherza su’ e scrive: “Oggi a casa con la febbre, stesa sul divano. Con il pigiama e la coperta, eh“. Bella e simpatica l’ex gieffina: ha infatti avuto risposta da tantissimi utenti che hanno scherzato insieme a lei: “Fa tutto questo freddo a casa tua?”, “Bello questo pigiama”, “Buona guarigione”, “Si vede che stai male, pensa cosa sei quando sei in forma” scrivono i suoi fan.