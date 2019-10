Pechino Express ecco il comunicato stampa della Rai: svelate le dieci coppie ufficiali e quando andrà in onda il programma

Sembrano essere quasi ultimati i preparativi per la nuova edizione di Pechino Express. Infatti risale ad oggi il comunicato stampa della RAI, in cui vengono resi noti i nomi dei venti partecipanti al reality di Rai2, ricordiamo che i 20 concorrenti sono divisi in dieci coppie. Le riprese inizieranno a breve in Oriente e le puntate saranno trasmesse agli inizi del 2020, ma scopriamo insieme quali sono le coppie e le novità sull’inizio del programma.

Pechino Express: le dieci coppie ufficiali e quando andrà in onda il programma

La scorsa edizione di Pechino Express era stata girata in Africa e sappiamo che per l’edizione che andrà in onda nel 2020, i concorrenti dovranno affrontare un percorso in Oriente, che attraversa la Thailandia la Cina e la Corea. Molto probabilmente il programma inizierà subito dopo il Festival di Sanremo, quindi parliamo di metà Febbraio. Con la sorpresa di molti fan nel cast non ci sarà Ignazio Moser con il cugino, poiché il giovane sarà impegnato con la compagna Cecilia in altri progetti. Le 10 coppie in gara a Pechino Express sono formate da: I Guaglioni (Gennaro Lillio e Luciano Punzo); I Palermitani (Andreanna Vitrano con Claudio Casisa); Le Top (Ema Kovac con Dayane Mello); Mamma e Figlia (Soleil Sorge con Wendy Kay); Le Collegiali (Nicole Rossi e Jennifer Pony); Gli inseparabili (Valerio Salvatori con Fabrizio Salvatori); I Wedding Planner (Enzo Miccio con Carolina Giannuzzi); I Gladiatori (Max Giusti e Marco Mazzocchi); Le Figlie D’arte (Asia Argento con Vera Gemma); Padre e Figlia (Marco Marchisio e Ludovica Marchisio). Confermata anche per questa edizione la presenza al timone di Costantino Della Gherardesca.