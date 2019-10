Davide Rossi, Live X Factor 2019: chi è e cosa sapere sulla parentela con Battisti

Chi è Davide Rossi l’under uomo di Malika Ayane con una voce super potente ed emozionate.

Tra gli Under Uomini scelti da Malika Ayane, tutti tecnicamente interessanti, c’è lui Davide Rossi. 21 anni e un timbro vocale che fa venire i brividi. Ai Live di X Factor 2019 lui è uno tra i concorrenti favoriti e, sicuramente, c’è molta voglia di vedere e capire cosa sarà in grado di fare. Gli altri giudici di XF13 quasi lo temono per via della sua incredibile capacità comunicativa e la sua coach, Malika è super fiera di lui anche se non smette mai di correggerlo e di scuoterlo quando sembra che abbia paura di essere bravo! “È come se avesse paura di essere tanto bravo, quando si lascia andare è perfetto. Se proprio devo trovare un difetto sono i risvoltini ai pantaloni”.

Chi è Davide Rossi, X Factor 2019 Live

Davide Rossi arriva ai Live di X Factor 2019 negli Under Uomini di Malika Ayane. Descrivendosi ai microfoni del talent ha spiegato che con i suoi 21 anni è pronto ad innamorarsi anche se ora si è gettato anima e corpo nella musica e proprio X Factor era il suo obiettivo. Ama la musica italiana degli anni ’70 e ’80 e in stile Billie Elliot spiega che: “Quando inizio a suonare è come se entrassi in una stanza e appena apro la porta inizia una storia che finisce con la canzone. Vorrei però che non finisse mai”. Parlando poi dei suoi idoli musicali Davide ama particolarmente Battisti: “C’è una storia particolare che mi lega a lui. Il suo paese natale è dove è nata mia mamma e fra mio nonno e lo zio di Battisti c’è una mezza parentela. Mi fa piacere pensarlo. Sono un ragazzo rigoroso e perfezionista, cerco di capire cosa non va e ogni volta trovo sempre qualcosa che non va nel mio mood”. Parlando del sogno a X Factor, oltre alla vittoria Davide spiega che gli piacerebbe trasmettere quello che prova quando canto a chi lo ascolta. Ci riuscirà in questi Live?