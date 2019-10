Anna Tatangelo, l’avete mai vista da bambina? Nelle Instagram Stories spunta una foto della cantante a 9 anni.

Anna Tatangelo è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. Talentuosa e bellissima, la compagna di Gigi D’Alessio non si tiene in contatto coi fan solo ai concerti. Anna, infatti, è molto attiva anche sui social. In particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. E proprio sul suo profilo personale, la Tatangelo ama condividere con i followers gli scatti più saliente delle sue giornate, alcuni anche abbastanza ‘audaci’. Ma, quello apparso poco fa nelle sue stories, è una scatto davvero dolcissimo. Si tratta di una foto ricordo, risalente a quando la cantante aveva solo 9 anni. Siete curiosi di vedere com’era da piccola? Ve la mostriamo subito!

Anna Tatangelo a 9 anni: la foto ricordo nelle Instagram Stories

Se qualcuno si sta chiedendo se Anna Tatangelo era bellissima già da bambina, la risposta è assolutamente si! E a farcelo scoprire è stata proprio la cantante, che ha postato una dolcissima foto ricordo nelle sue storie di Instagram. “Tata style” a 9 anni, date un’occhiata:

Una piccola Anna vestita completamente di jeans: l’immagine, dolcissima, ritrae la cantante a soli 9 anni. La somiglianza con la ‘Anna’ di oggi è incredibile, ed è evidente che la Tatangelo era bellissima sin dai sui primi anni d’età. E anche molto stilosa! La borsetta abbinata alle scarpe e la frangia che non passa mai di moda: Anna era davvero una bambina graziosa. Una foto dolcissima, che ha rappresentato senza dubbio un bel regalo per i numerosissimi fan della cantante, che giorno dopo giorno la seguono e la apprezzano anche sui social. E voi, avreste mai indovinato che questa bambina era Anna Tatangelo, semplicemente vedendo la foto?