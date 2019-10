Benedetta Parodi pubblica su Instagram una foto da un clamoroso ‘ritorno al passato’: i suoi sostenitori, però, notano tutti lo stesso dettaglio.

Mancano davvero pochi istanti alla nuova puntata di Bake Off Italia 2019. E Benedetta Parodi, com’è il suo solito, ricorda l’appuntamento ai suoi cari sostenitori con una foto davvero particolare. Ebbene si. Non ha condiviso la classica foto negli studi di Bake Off o in cucina, bensì un ‘ritorno al passato’. Con un classico pantalone a vita alta e con una camicia posizionata all’interno del jeans, la bella moglie di Fabio Caressa è proprio così che incanta, ancora una volta, i suoi followers su Instagram. Tuttavia, se lo scatto è davvero sensazione, c’è chi, invece, non può fare a meno di notare un dettaglio davvero particolare. Di cosa parliamo? Scopriamolo insieme.

Benedetta Parodi, ‘ritorno al passato’ su Instagram: quel dettaglio colpisce

Un ‘ritorno al passato’ davvero sensazionale. Pochissimi istanti fa, in attesa della nuova puntata di Bake Off Italia 2019, Benedetta Parodi ha condiviso uno scatto davvero incredibile. Che, come dicevamo precedentemente, ha catturato l’attenzione immediata dei suoi sostenitori. A suscitare particolare interesse non è stata la foto in quanto tale, bensì un dettaglio. Di cosa parliamo? Vi mostriamo la foto in questione. Chissà, magari ci fate caso anche voi. Eccola di seguito:

Un outfit esclusivamente anni ’90, vero? Con il classico pantalone a vita alta e, soprattutto, a ‘zampa di elefante’, la conduttrice di Bake Off condivide questo scatto a pochi istanti dalla nuova puntata. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, c’è un particolare dettaglio che non è passato affatto inosservato. Parliamo, infatti, proprio del jeans. A detta di alcuni sostenitori della conduttrice, davvero ‘orribili’. Eccoli nello specifico:

Ecco. Sono proprio questi, alcuni commenti che si leggono sotto la foto di Benedetta Parodi. A voi, invece, con quest’outfit davvero alternativo vi piace?