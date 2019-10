Belen Rodriguez è stata la protagonista di una dura e pesante frecciatina detta in diretta durante la puntata odierna di Vieni da Me: ecco di chi si tratta.

È sempre sulla bocca di tutti, Belen Rodriguez. Non soltanto per la sua bellezza, ma anche per la sua bravura. Nonostante la giovane età, l’argentina vanta un curriculum professionale davvero immenso. Da modella fino a showgirl ed, infine, attrice. Tuttavia, è proprio su quest’ultimo ruolo che la moglie di Stefano De Martino ha ricevuto una dura e pesante frecciatina nel corso della puntata odierna di Vieni da Me. Mentre l’ospite in questione, quindi, chiacchierava con Caterina Balivo si è lasciata andare a delle parole verso la showgirl argentina che non sono affatto passate inosservate. Ma di chi parliamo? E, soprattutto, cosa sarà stato detto su Belen? Scopriamolo insieme.

Vieni da Me, la frecciatina in diretta a Belen Rodriguez: di chi si tratta

Anche oggi, venerdì 25 Ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Vieni da Me. È proprio durante quest’appuntamento che un’ospite del programma, durante la sua intervista, si è lasciata andare ad una clamorosa frecciatina a Belen Rodriguez. Procediamo con ordine, però. E cerchiamo di capire dapprima di chi stiamo parlando. Come raccontato in un nostro recente articolo, la prima ospite a raccontarsi a Caterina Balivo è Simona Izzo. Durante la lunga ‘chiacchierata’ nel gioco de La Lavatrice, la bella attrice ha parlato del suo rapporto con la gelosia. E non solo. Perché, come dicevamo, è proprio lei che ha lanciato una vera e propria frecciatina alla showgirl argentina. La moglie di Ricky Tognazzi, infatti, ha chiaramente lasciato intendere che Belen non può affatto definirsi un’attrice, dal momento che non si è mai visto far fare qualcosa. “Lei un’attrice? È un eufemismo”, dice Simona Izzo gelando praticamente tutti in studio.