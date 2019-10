Pamela Prati, la rivelazione inaspettata ad Alberto Dandolo: “Torno da mia sorella… dove tutto è iniziato”

Pamela Prati nel corso di quest’anno non ha fatto altro che far parlare di sé a causa della vicenda di Mark Caltagirone. Insieme a lei erano coinvolte anche le sue manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, le tre infatti sono state travolte dal Pamela Prati Gate. La vicenda ha avuto inizio nel momento in cui Pamela Prati ospite di Mara Venier ha confessato di aver trovato l’amore al fianco di un uomo e che presto si sarebbe sposata. Ma scopriamo insieme che cosa è successo realmente.

Nel corso dei mesi la vicenda di Pamela Prati ha incuriosito l’intero mondo dello showbiz questo perché la nota showgirl a si era lasciata andare a moltissime dichiarazioni, raccontando aneddoti di vita quotidiana insieme a questo Mark Caltagirone, affermando anche di aver preso in affido due bambini con l’uomo. Tutto ciò, si è poi rivelato una farsa, non prima però di essere stata trattata in tutti i talk show italiani. Pamela infatti è stata ospite di Silvia Toffanin e numerosissime volte anche di Barbara D’Urso. Proprio nei salotti di Barbara D’Urso, la Prati aveva iniziato a vacillare. Con l’arrivo dell’estate il caso di Pamela Prati è stato accantonato e ripreso poi nelle scorse settimane nel programma di Massimo Giletti “L’Arena” in onda su La7. La Prati Infatti avrebbe rifiutato gli inviti della d’Urso preferendo Giletti, ma stando a quanto riportato da Alberto Dandolo, Pamela Prati Domenica sarebbe ospite di Mara Venier. La showgirl, infatti, avrebbe affermato secondo Dandolo di voler tornare da Mara Venier per poter chiudere una volta e per sempre la vicenda, proprio lì dove iniziata.