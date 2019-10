Caterina Balivo è rifatta? La foto su Instagram che insinua il dubbio

Caterina Balivo è rifatta? Ecco una foto su Instagram pubblicata dalla conduttrice che insinua il dubbio ad un suo fan, la verità della campana.

Sta cavalcando l’onda del successo, Caterina Balivo. Dopo un periodo ‘buio’ della sua carriera, la campana è ritornata alla ribalta grazie a Detto Fatto. Ed, infine, con il suo programma di successo Vieni da Me. Ogni giorno, lo show di Rai Uno detiene un successo davvero spropositato. Merito, senza alcun dubbio, delle tematiche affrontate e degli ospiti presente in studio, ma anche della bellezza, simpatia e genuinità della conduttrice. Ebbene. Sono passati alcuni anni dal suo ‘debutto’ in televisione, ma vi siete mai posti la domanda se Caterina fosse rifatta? Vanta di una bellezza spropositata, è vero. Sarà merito del chirurgo? Ecco. È questo che lascia chiaramente intendere un commento scritto sotto una delle ultime foto della conduttrice campana. Ecco la verità.

Caterina Balivo è rifatta? La foto su Instagram che suscita qualche dubbio

È molto attiva sui social, Caterina Balivo. La conduttrice campana è solita condividere foto appartenenti alla sua vita quotidiana e lavorativa. Non a caso, la photagellery di Caterina Balivo è davvero ricca di scatti fotografici. Pochissime ore fa, la bella napoletana ne ha condiviso un’altra. Che, in un batter baleno, ha conquistato l’interesse dei suoi followers. Non sono giunti solo commenti di apprezzamento alla sua bellezza, sia chiaro. Anzi. Tra i tanti pareri arrivati, ne è spuntato uno che ha destato curiosità. “Marca del silicone”, scrive l’utente Instagram in questione a corredo della foto. Facendo chiaramente intendere che la bella Balivo sia rifatta. È così? Ovviamente, Caterina ha detto tutta la verità. Ma prima di scoprire cosa ha risposto, vi riproponiamo, come sempre, lo scatto in questione:

Ecco. È proprio questa foto, tra l’altro incantevole, che ha suscitato tale commento. Ed, ovviamente, l’immediata reazione di Caterina. Ecco il botta e risposta social:

Davvero è rifatta Caterina? Immediata è stata la reazione della conduttrice. Che ha risposto senza troppi peli sulla lingua.